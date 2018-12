Für Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) ist Weihnachten in diesem Jahr ein besonderer Meilenstein! Der Herzog und die Herzogin von Sussex zelebrieren ihr erstes Fest der Liebe als Ehepaar – und auch das letzte, das sie in trauter Zweisamkeit genießen. Im Frühjahr 2019 kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt! Die Feiertage verbringen der ehemalige Party-Prinz und die Ex-Suits-Darstellerin mit den übrigen britischen Royals auf Schloss Sandringham in Norfolk, dem Landsitz der Queen (92). Dort herrschen allerdings strenge Regeln: Dürfen Harry und Meghan am Weihnachtsmorgen etwa nicht zusammen sein?

Während hierzulande an Heiligabend fleißig Geschenke verteilt werden, ist bei den Briten der erste Feiertag alias "Christmas Day" der eigentliche Haupt-Act mit Bescherung am Mittag. Unter dem Dach der Monarchin gibt es jedoch Vorschriften, an die sich auch ihr Enkel und dessen Gattin halten müssen. Wie die Boulevardzeitung The Sun berichtete, halten sich die Damen und Herren wegen einer königlichen Weihnachtstradition am Morgen des 25. Dezembers getrennt voneinander auf. "Am Weihnachtstag entscheiden sich die Ladys normalerweise für ein leichtes Frühstück mit geschnittenen Früchten, halber Grapefruit, Toast und Kaffee, das in ihre Zimmer geliefert wird", erklärte der ehemalige Küchenchef des Palastes, Darren McGrady.

Während Meghan, Herzogin Kate (36) und Co. vital in den Tag starten, werde bei ihren Ehemännern großzügig aufgetischt. Harry, Prinz William (36) und die anderen dürfen sich über ein deftiges Festmahl mit Eiern, Speck, Pilzen und gegrillten Nieren freuen. Ob sich die 37-Jährige wohl mit diesem Brauch anfreunden kann?

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland, Oktober 2018

Anzeige

Paul Grover- WPA Pool/Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate im November 2018

Anzeige

Royalfoto/face to face/ActionPress Queen Elizabeth II. an Weihnachten im Buckingham Palace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de