So isst eine Fitness-Ikone! Sie ist 54 Jahre alt, hat den Körper einer fitten 30-Jährigen und gilt als Königin der Active Wear in Australien: Lorna Jane Clarkson (54) sorgt schon seit 1990 mit ihrem Lebensstil für Furore. Die Gründerin der Fitnessmarke Lorna Jane hat seither nicht einmal von ihrer nährstoffreichen, gesunden Diät abgelassen. Jetzt teilte Lorna, was genau sie am Tag isst.

Der Daily Mail verriet sie ihren genauen Ernährungsplan. Nach dem Aufstehen – meist vor sechs Uhr morgens – trinkt Lorna ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft. Es folgt ein grüner Smoothie aus Spirulina, Hanf, Chiasamen, Maca- und Kollagenpulver noch vor ihrem Morgen-Workout. Gegen halb elf frühstücke sie ein zweites Mal. Das Mahl beinhalte schwarzen Kaffee, ein Omelette oder einen Muffin und Hafer oder Avocado auf Toast. Vor dem Schlafengehen gebe es dann Lavendelwasser.

"Mein Mittag besteht aus einem großen Salat mit Proteinen oder den Resten des Vorabends", erklärte Lorna. Nüsse, Früchte oder Gemüse-Sticks sind ihr Nachmittagssnack. Dazu trinke sie Ingwer-Kombucha. Abendessen gibt es zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Eines ihrer Lieblingsgerichte: In Kokosnuss gebratenes Gemüse mit Hühnchen, Pute oder Lachs.

Getty Images Lorna Clarkson bei einem Besuch der Universal Studios in Hollywood, 2018

Anzeige

Instagram/ljclarkson Lorna Clarkson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de