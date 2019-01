Bei der Darts-WM 2019 geht es wieder so richtig zur Sache! Auch in diesem Jahr geben sich die Männer mit ihren drei Pfeilen in der Faust im Alexandra Palace in London die Klinke in die Hand – und begeistern ein Millionenpublikum. Am Neujahrsabend wird dann endlich die Frage geklärt, wer der Nachfolger des aktuellen Champions Rob Cross wird. Doch wer sind eigentlich die Damen, die für ihre bunt gekleideten Männer mitfiebern? Promiflash stellt euch die Partnerinnen der Darts-Stars vor.

Der zweimalige Weltmeister Michael van Gerwen könnte seine Leistung mit einem weiteren Titel krönen. Mit dabei sein wird auch seine Frau Daphne. Die ehemalige Friseurin ist ständig an der Seite des Niederländers und begleitet ihn bei jedem Spiel. Seit 2014 sind die beiden verheiratet und seit 2017 auch die stolzen Eltern der kleinen Zoë. Ähnlich bodenständig ist die Beziehung des ebenfalls zweimaligen Champions Adrian Lewis. Der als "Jackpot" bekannte Sportler heiratete 2012 seine große Jugendliebe Sarah.

Seine Frau auf der Arbeit gefunden hat James Wade. "The Machine" ist nämlich mit dem einstigen Nummern-Girl Sammi Marsh liiert, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Ebenfalls besonders viele Blicke in der Darts-Halle zieht die Partnerin von Kim Huybrechts auf sich. Dana Verhaegen soll einen von Kims Kontrahenten sogar nur durch ihre Anwesenheit irritiert haben, dass der nach dem Match zugab, von ihrer Schönheit abgelenkt worden zu sein.

Instagram / daphnevangerwen Daphne van Gerwen mit Tochter Zoë

Twitter / pollypod Sarah Lewis und ihre Tochter

Twitter / sammimarsh1 Sammi Marsh-Wade, Frau von James Wade

Instagram / the_hurricane180 Dana Verhaegen und ihre Tochter



