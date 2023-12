Michael van Gerwen muss sich wichtiger Operation unterziehen

Auf ihn müssen seine Fans in naher Zukunft wohl verzichten. Unter seinem Spitzamen Mighty Mike wurde der Dartspieler Michael van Gerwen berühmt. Mit gerade einmal 24 Jahren hatte es der Niederländer 2014 auf den ersten Platz einer PDC-Weltmeisterschaft geschafft, 2017 und 2019 konnte er den Titel erneut mit nach Hause nehmen. Aktuell steht Michael wieder für die diesjährige World Darts Championship vor der Dartscheibe. Doch nach dem spannenden Turnier wird Michael wohl für eine Weile ausfallen...

Grund dafür ist eine Operation an den Zähnen, der sich der 34-Jährige im Sommer unterziehen musste. "Ich bin noch nicht einmal fertig. Ich bin noch nicht einmal zur Hälfte fertig. Ich werde eine Operation haben, bei der sie meinen Ober- und Unterkiefer brechen werden. Sie werden direkt aufeinandergelegt", erklärt der dreifache Weltmeister jetzt laut The Sun. Bislang war Michaels Oberkiefer "viel kleiner" als der Unterkiefer. Deswegen wird Michael wahrscheinlich im kommenden Jahr die World Series of Darts in Australien verpassen.

Aktuell leide Michael noch sehr darunter. "Selbst auf eine Scheibe Schinken kann ich nicht richtig beißen. Und weil mein Oberkiefer zu klein ist, bekommt man auch weniger Sauerstoff durch die Nase. Das verursacht Kopfschmerzen. Weniger Schlaf. Solche Dinge", erklärt er zudem. Die Operationen habe er aufgrund seines vollen Terminkalenders aber lange im Voraus planen müssen. "Es gibt keine anderen Möglichkeiten", so Michael.

Getty Images Michael van Gerwen, Sportler

Getty Images Michael van Gerwen im Dezember 2023

Getty Images Michael van Gerwen, Sportler

