Nach elf Ehejahren: Michael van Gerwen gibt Trennung bekannt

Michael van Gerwen (36), der niederländische Darts-Star, hat das Ende seiner Ehe mit seiner Frau Daphne bekannt gegeben. Nach elf gemeinsamen Jahren und zwei gemeinsamen Kindern gehen die beiden künftig getrennte Wege. Diese emotionale Nachricht teilte der Sportler seinen Fans und der Öffentlichkeit ganz überraschend via Instagram mit. "Mit großer Traurigkeit teile ich euch mit, dass Daphne und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden", heißt es in seinem Post. Um sich dieser neuen Lebensphase zu widmen, zieht er sich zudem vorerst von sämtlichen Turnieren zurück.

Die genauen Hintergründe der Trennung bleiben unklar, doch Michael, der als einer der besten Spieler der Darts-Welt gilt, macht keinen Hehl daraus, dass die Situation ihn stark mitnimmt. "Wir stehen vor einer schwierigen Zeit und ich bitte euch, unsere Privatsphäre zu respektieren", schreibt er in seinem Statement. Die Entscheidung, alle Turniere vorerst abzusagen, traf Michael inmitten der Vorbereitungen für die Dutch Darts Championship, ein wichtiges Turnier für den Ausnahmeathleten. Wie lange er pausieren wird, ist aktuell unklar und hängt wohl davon ab, wie er sowohl emotional als auch familiär mit dieser schwierigen Zeit umgeht.

In der Darts-Welt ist der Niederländer als "Mighty Mike" bekannt und durfte in seiner Karriere bereits so einige große Erfolge feiern. Abseits des Sports lebte er mit Daphne und ihren Kindern ein ruhiges Privatleben, das die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit hielten – selten teilte Michael Schnappschüsse mit seiner Frau, die nach der Trennung nun aber allesamt von seinem Instagram-Profil verschwunden sind. Er und Daphne hatten sich 2008 kennengelernt und 2014 das Jawort gegeben. Nach der Traumhochzeit bekam das Paar zwei Kinder: Zoe (7) und Mike (5).

Getty Images Der dreifache WM-Sieger Michael van Gerwen

Getty Images Michael van Gerwen im Dezember 2023

