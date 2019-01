Neil Young (73) muss einen tragischen Verlust verkraften: Seine Ex-Frau Pegi ist am vergangenen Dienstag gestorben. Die US-amerikanische Sängerin und Umweltschützerin war für mehr als drei Dekaden mit dem "Harvest Moon"-Interpreten verheiratet – 2014 folgte dann das plötzliche Beziehungs-Aus. Während ihrer Partnerschaft bekamen die beiden mit Ben und Amber zwei gemeinsame Kinder. Nun ist bekannt geworden: Pegi erlag am 1. Januar im Alter von 66 Jahren nach langem Kampf ihrem Krebsleiden!

Die traurige Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Facebook-Account bekannt gegeben. "Mit großer Trauer können wir bestätigen, dass Pegi Young – Mutter, Großmutter, Schwester, Tante, Musikerin, Aktivistin und Mitbegründerin der Bridge School – in der Anwesenheit ihrer Freunde und Familie in ihrer Heimat Kalifornien gestorben ist", heißt in dem Statement. Gemeinsam mit der erschütternden Verkündung wurde auch ein Foto von der Blondine gepostet, das sie strahlend mit ihrer Gitarre und einem Hund zeigt.

Neil und Pegi lernten sich im Jahr 1974 in einem Restaurant, in dem sie als Kellnerin arbeitete, kennen und lieben. Der kanadische Megastar besingt diesen besonderen Moment in seinem Song "Unknown Legend" wie folgt: "Ich habe nur bestellt, um ihr Gleiten über den Boden zu sehen."

Getty Images Pegi und Neil Young im Februar 2012

Getty Images Pegi Young bei einem Auftritt in Kalifornien

Getty Images Neil und Pegi Young bei den Grammy Awards 2014 in Los Angeles



