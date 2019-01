Franck Ribéry (35) setzt sich der Kritik zur Wehr! Der FC Bayern München-Mittelfeldspieler stattete am vergangenen Donnerstag dem türkischen Koch Nusret Gökçe alias "Salt Bae" einen Besuch in dessen Lokal ab. Dort kam für den Franzosen ein vergoldetes Steak auf den Teller, das er zusammen mit dem Internet-Star salzte. Für das dekadente Mahl erntete der Kicker einen ordentlichen Shitstorm im Netz. Nun reagierte Franck auf die Kommentare mit sehr direkten Beleidigungen!

Am vergangenen Freitag kündigte der 35-Jährige im Netz bereits an, die Beschuldigungen und Beschimpfungen nicht einfach so im Raum stehen zu lassen. Einen Tag später postete Franck dann zwei ziemlich wütende Statements auf seinem offiziellen Twitter-Account. Das erste ging raus an die vermeintlichen Neider, die – wie er sagt – bestimmt nur durch ein gerissenes Kondom auf die Welt gekommen seien: "F***t eure Mütter, eure Großmütter und auch euren Stammbaum. Ich schulde euch nichts. Meinen Erfolg verdanke ich vor allem Gott, mir und meinen Nächsten, die an mich geglaubt haben. Für die Anderen: Ihr seid nicht mehr als Kieselsteine in meinen Socken!"

Nach den sogenannten Hatern nahm sich der Fußballer auch die kritisierenden Journalisten zur Brust. Die würden schließlich nie darüber berichten, wenn er sein Geld spende: "Nein, ihr schreibt lieber über meinen Urlaub mit der Familie, ihr prüft meine Taten und Gesten, was ich esse etc. Oh ja, für diese Art Belanglosigkeit seid ihr zur Stelle!"

Getty Images Franck Ribéry bei einem Fußballspiel in Lissabon

Instagram / franckribery7 Franck Ribéry mit Nusret Gökçe

Getty Images Franck Ribéry im März 2015

