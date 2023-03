Franck Ribéry will als Trainer auf den Platz zurückkehren!

Franck Ribéry (39) vermisst das Fußballgeschäft! Der Franzose spielte zwölf Jahre lang beim FC Bayern München, gewann mit dem Verein neunmal die Deutsche Meisterschaft und 2013 das Triple. Im gleichen Jahr wurde der Profi mit dem Titel "Europas Fußballer des Jahres" ausgezeichnet. Zuletzt kickte der Franzose bei dem italienischen Verein US Salernitana und gab im Oktober 2022 sein Karriere-Aus bekannt. Doch ganz vom Fußball trennen kann er sich nicht – Ribéry will Cheftrainer werden!

Der ehemalige Profisportler hat bereits einen Job als Assistenzcoach bei seiner letzten Mannschaft US Salernitana. Damit bereitet sich der Fußballer auf sein Trainerdiplom vor, denn wie der Spiegel berichtet, ist sein Ziel, in naher Zukunft einen Cheftrainerposten zu ergattern. Ribéry begründet seinen Traum wie folgt: "Trainer zu sein, wird mir das geben, was ich schon jetzt vermisse, nämlich den Druck vor einem Spiel, die Vorbereitung, das Training, die Fans sowie die Atmosphäre." Er brauche das alles, um glücklich zu sein.

Auch privat scheint der Mittelfeldspieler schon eine ganze Fußballmannschaft zu trainieren – Ribéry ist Vater von fünf Kindern! Mit seiner Jugendliebe Wahiba, die er 2004 geheiratet hatte, hat der Ex-Bayern-Star drei gemeinsame Töchter und zwei Söhne.

Getty Images Franck Ribéry, 2018

Getty Images Franck Ribéry 2022

Getty Images Franck Ribéry mit seiner Frau Wahiba und seinen fünf Kindern 2019

