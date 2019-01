Dieser Besuch in einem Edel-Restaurant ging wohl nach hinten los: Bayern München Fußballer Franck Ribéry (35) startete das Jahr mit einem dekadenten Festmahl und orderte ein 1.200 Euro teures und mit 24 Karat Blattgold überzogenes Ribeye-Steak. Für die Aktion bekam der Sportler viel Kritik – zu teuer, zu unsensibel sei die Protzerei. Doch ein anderer Sportler findet das Luxus-Essen nicht so schlimm und macht sich eher lustig darüber: Lothar Matthäus zeigt Humor und seinen "Golden Toast"!

Auf Instagram grüßte Lothar Matthäus (57) seine Follower mit einem Foto, das ihn offensichtlich im Urlaub zeigt. Der 57-Jährige hält dabei einen Teller voller Austern in die Kamera und kommentierte das Bild mit den Worten "Familien Dinner – aber nur mit Golden Toast..." Bei seinen Social-Media-Fans kommt der ironische Beitrag jedenfalls super an. Viele User scheinen Lothar so viel Humor gar nicht zugetraut zu haben. So schreibt ein User in den Kommentaren etwa: "Der war echt gut, Loddar." Ein anderer Nutzer meint: "Einmal in seinem Leben einen Konter gelandet."

Doch die "Gold-Steak-Affäre" lässt Franck auch eine Woche nach Veröffentlichung des Videos nicht los: Der Fußballprofi wurde mittlerweile durch seinen Verein sanktioniert und muss wegen Beleidigung im Internet und seiner Netz-Ausraster eine satte Geldstrafe zahlen. In seinen böswilligen Kommentaren bezieht sich Franck ungebührlich auf seine Kritiker.

Instagram / franckribery7 Das goldene Steak von Franck Ribéry

Anzeige

Instagram / franckribery7 Fußballer Franck Ribéry im Restaurant beim Gold-Steak Essen

Anzeige

Getty Images Franck Ribéry bei einem Fußballspiel in Lissabon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de