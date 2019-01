Als Schauspieler in Deutschlands bekanntester Daily GZSZ präsentiert sich Felix von Jascheroff (36) täglich einem Millionenpublikum. Als solcher muss man ein dickes Fell haben, denn natürlich bleibt öffentliche Kritik seitens der Fans und Zuschauer nicht aus. Denn diese bemerken jede noch so kleine Veränderung. In den vergangenen Monaten hatte der Serien-Hottie immer wieder mit negativen Kommentaren bezüglich seiner Figur zu kämpfen – doch diese lassen in vollkommen kalt!

"Ständig lese ich in einigen Kommentaren 'Felix, du bist ja voll fett geworden!' oder 'voll der Pummel' usw. Muss man immer 'perfekt' aussehen? Oder sein wie alle anderen? Ich denke nicht", schreibt der 36-Jährige in einem Posting auf Instagram und wehrt sich damit gegen das sensible Thema Body-Shaming. Wie der Darsteller gesteht, habe auch er hin und wieder mit den Kilos zu kämpfen, doch dies sei für ihn gar kein Problem. "Jeder ist einzigartig und für sich selbst verantwortlich. Egal, ob man ein paar Kilo mehr auf den Rippen trägt oder zu wenig. Solange man sich wohlfühlt, ist das genau richtig", fügt Felix seinen Worten hinzu.

Mit seinem Posting sendet der John Bachmann-Darsteller die Message, dass sich keiner für sein Aussehen schämen sollte und ist damit beispielhaftes Vorbild für seine Fans! "Du bist einer der attraktivsten und heißesten Männer, die es gibt", lautet nur einer der durchweg positiven Kommentare unter dem ehrlichen Statement.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Schauspieler

MG RTL D / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff spielt John Bachmann bei GZSZ

Instagram/felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit neuer Frisur

