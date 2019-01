Endlich ist es wieder so weit – die neuen Dschungelcamp-Folgen flimmern über die deutschen TV-Bildschirme! Dieses Jahr stellen sich unter anderem der GZSZ-Darsteller Felix van Deventer (22), Bachelorette-Boy Domenico De Cicco (35), die GNTM-Heulsuse Gisele Oppermann und Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25) dem australischen Busch und seinen Herausforderungen. Schon in der Auftakt-Episode fällt auf: Die 13. Staffel hält einige Neuerungen für die Camper bereit!

Gleich zu Beginn wurde einigen von ihnen die letzte kostbare Nacht im Hotel verwehrt, die sonst immer allen Kandidaten zustand! Bob-Rennfahrerin Sandra Kiriasis (44), Ex-Playmate Sibylle Rauch (58), Curry-King Chris Töpperwien und TV-Latino Domenico wurden direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen von einigen forschen Rangern in den Dschungel verfrachtet. Die restlichen Stars mussten sich dafür vor dem Einzug ins Lager erst einmal einer Prüfung stellen, bei der sie in luftiger Höhe über eine Planke balancierten – diese Challenge außerhalb des Dschungels war ebenfalls eine Premiere in der Sendung! Ebenso wie die Tatsache, dass zum Auftakt gleich drei Herausforderungen auf die Abenteurer warteten.

Doch für diese Mühen werden die Promis immerhin reichlich belohnt – zumindest einer von ihnen. Zum ersten Mal in der Dschungelcamp-Geschichte winkt dem Sieger nämlich ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro! Was sagt ihr zu den ganzen Neuerungen – gefällt euch die Staffel bisher? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Basti, Felix, Peter, Tommi, Doreen, Evelyn, Gisele und Leile

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Evelyn Burdecki

MG RTL D / Stefan Menne Die Dschungelcamper 2019 bei der ersten Prüfung

