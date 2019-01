Felix van Deventer (22) konnte es nicht für sich behalten! Am Montagabend tauschte der GZSZ-Star mit Dschungelcamp-Mitstreiter Domenico De Cicco (35) private Gespräche aus. Es sei gerade sehr schwer für ihn, im Camp zu sein, weil er seine Freundin sehr vermisse. Nach längerem Hin und Her gelang es Domenico dann sogar, ein pikantes Geständnis aus Felix herauszukitzeln: Der Schauspieler wird Vater!

Schon zum gemeinsamen Gang zum Klo kamen die beiden ins Gespräch und tauschten sich über ihre Freundinnen aus. "Du kannst mit mir über alles sprechen", versprach ihm Domenico offen. Er merkte offenbar, dass Felix etwas ganz bestimmtes auf der Seele brannte. "Es ist halt so schwierig, darüber zu sprechen. Das heißt, es ist schwierig, weil ich gerne darüber sprechen will, aber ich darfs halt noch nicht", gestand Felix. Zurück am Lagerfeuer konnte der 22-Jährige sein Glück dann doch nicht für sich behalten. "2019 wird das Jahr von mir und meiner Freundin", verriet der Schauspieler. Domenico schaute ihn eindringlich an und fragte nur: "Baby? Du? Ernsthaft?" – woraufhin Felix nur glücklich nickte.

"Du wirst so ein glücklicher Mensch sein", entgegnete Domenico. Der Neu-Papa berichtete von seinen eigenen Erfahrungen und war sich sicher: "Das wird die schönste Sache in deinem Leben sein. Du brauchst nichts anderes – du hast alles."

