Gisele Oppermann kommt mit ihrer Art nicht bei allen gut an! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich seit vergangenem Freitag zusammen mit elf anderen Stars im australischen Urwald. Doch statt bravouröse Leistungen in den Prüfungen abzuliefern, macht sie eher mit regelmäßigen Heulereien auf sich aufmerksam – Gisele ist einfach extrem nah am Wasser gebaut. Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Kim Gloss (26) kann diesen unkontrollierten Gefühlsausbrüchen nichts abgewinnen: Sie regt sich darüber auf!

Im Gespräch mit Promiflash verriet die Beauty, dass sie bislang nur die Zusammenschnitte von zwei Sendungen geschaut habe. Eines fiel ihr dabei besonders auf: Giseles ausgeprägter Tränenfluss. "Die Heulsuse nervt mich ein bisschen. Oh, mein Gott – ich könnte kotzen", sagte sie beim InfluencerCafé-Event in Berlin. Dass sie gemeinsam mit dem Model harmonisch Zeit am australischen Lagerfeuer verbringt – das kann sich die Ex-DSDS-Teilnehmerin beim besten Willen nicht vorstellen. "Wenn so eine mit mir im Camp wäre, kann ich wirklich für nichts garantieren. Ich sitze schon vor dem Fernseher und sie nervt mich einfach – unglaublich."

Vor sieben Jahren nahm Kim am "Dschungelcamp" teil und sicherte sich hinter Show-Gewinnerin Brigitte Nielsen (55) den zweiten Platz. In der Show lernte sie damals den Schauspieler Rocco Stark (32) kennen und lieben. Mit Amelia (5) bekamen die beiden eine Tochter zusammen – vier Monate nach der Geburt gab das Paar allerdings seine Trennung bekannt.

