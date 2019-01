Schluss mit den Spekulationen! Im vergangenen Jahr sorgte ihre Blitzliebe für Aufsehen: Nur wenige Wochen nach ihrem Beziehungsouting verlobten sich Ariana Grande (25) und Pete Davidson (25) – und gaben auch immer wieder intime Details aus dem Schlafzimmer preis. In einem Social-Media-Post schwärmte die Sängerin damals unter anderem über die Länge des Gemächts ihres damaligen Schatzes. Und genau mit diesen Gerüchten räumte Pete jetzt selbst auf!

Der Saturday Night Live-Star, der nach dem Geständnis seiner Ex-Verlobten auch "Mister 10 Inches" genannt wurde, analysierte bei einem Stand-up-Gig in New York Aris Aussagen, wie Dislisted berichtet. Sie seien “gemein” und “genial” zugleich, fand Pete. Einen Seitenhieb gegen die "thank u, next”-Interpretin konnte er sich dabei nicht verkneifen: "Ich mag es nicht, dass sie all diese Scheiße über meinen Penis gesagt hat. Alles ist groß für sie. Warum sollte sie jedem erzählen, dass ich einen großen Penis habe? Damit jedes Mädchen, das meinen Penis zum ersten Mal sieht, für den Rest ihres Lebens enttäuscht ist!”

Ob Pete dabei an ein bestimmtes "Mädchen” gedacht hat? Bei der Golden Globes-After-Show-Party sollen zwischen dem Komiker und keiner Geringeren als Kate Beckinsale (45) die Funken geflogen sein! "Sie haben die ganze Nacht geflirtet und an Moët-Champagner genippt. Sie waren zusammen draußen auf der Terrasse und sind zusammen gegangen”, verriet ein Insider im Page Six-Interview.

Thelonius/ SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Jeff Grossman/WENN.com Pete Davidson bei einem Event in New York

