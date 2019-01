Im Dschungelcamp purzeln die Pfunde – das ist bereits seit 13 Staffeln kein Geheimnis mehr. Jedes Jahr stürzen sich Stars und Sternchen in den Kampf um die begehrte Dschungelkrone und lassen dabei üblicherweise ein paar Kilos auf der Strecke – kein Wunder, denn die Camper verzichten auf Alkohol, Süßigkeiten und Co.! Stattdessen stehen lediglich Reis und Bohnen auf dem kargen Speiseplan. Jenny Frankhauser (26), die sich im vergangenen Jahr das Urwald-Zepter krallte, hat stolze sechs Kilo verloren – das kann Domenico De Cicco (35) selbst nach einer Woche schon toppen. Wie viel er abgenommen hat, verriet der Vollblut-Italiener gegenüber Promiflash!

"Ich habe acht Kilo verloren und merke das jetzt auch gerade selbst total. Deswegen will ich schnell wieder zulegen", erzählte der ehemalige Bachelorette-Boy nur wenige Stunden nach seinem Auszug im Interview mit Promiflash. "Ich hatte gefühlt sechs Löffel Essen am Tag und deswegen freue ich mich einfach darauf, einen Burger zu essen. Ich habe Heißhunger auf einen dicken fetten Burger", plauderte er weiter aus.

Da hätte sich der 35-Jährige wohl besser ein Beispiel an seinem Jungle-Buddy Felix van Deventer (22) nehmen sollen – der hat sich nämlich vorher noch ein paar Extrapfunde angefuttert, um für die Hungersnot gerüstet zu sein. "Ich habe viel gegessen, schon vorher. Das wird echt schwierig, glaube ich. Aber vielleicht kann man sich auch daran gewöhnen", verriet er noch kurz vor seinem Abflug nach Down Under gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

MG RTL D Domenico De Cicco am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D / Stefan Menne Felix van Deventer, GZSZ-Star

