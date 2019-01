Die Sportwelt muss einen tragischen Verlust verkraften: Jermaine Marshall ist verstorben – und das im viel zu jungen Alter von gerade einmal 28 Jahren! Drei Spielzeiten lang spielte der Basketball-Profi, der im US-Staat Pennsylvania geboren wurde, für Penn State, bevor er schließlich nach Arizona zog. Anschließend verschlug es ihn nach Frankreich, wo er zuletzt für den Verein Hermine Nantes Basket unter Vertrag stand – dort kam er auch ums Leben.

Wie TMZ und andere Medien berichteten, wurde der 28-Jährige leblos in seiner Wohnung in Nantes aufgefunden – das soll zumindest sein Team bestätigt haben. Die genauere Todesursache konnte bislang allerdings noch nicht geklärt werden. Seine Team-Player werden Jermaine schrecklich vermissen. "Er war ein Teufel auf dem Spielfeld! Auch wenn er nur für eine Spielzeit bei uns war, war er einfach ein unglaublicher Sportler", lauteten die rührenden Zeilen von Kyle Dodd, dem Sprecher seiner einstigen Mannschaft in Arizona.

Der Verstorbene hinterlässt nicht nur bei seinen Eltern Jerome und Jacke Marshall und seinen zwei Geschwistern Curtis und Taeheem eine klaffende Lücke – auch die Fans des Basketball-Helden bleiben in tiefer Trauer zurück.

Getty Images Jermaine Marshall, Ex-Basketball-Profi

