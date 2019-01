Masazo Nonaka sorgte mit seinem hohen Alter immer wieder für Schlagzeilen. Mit erstaunlichen 113 Jahren galt er als ältester Mann der Welt und erhielt im vergangenen April sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Am 25. Juli 1905 kam der Japaner auf der nördlichsten Hauptinsel des Landes, Hokkaido, zur Welt. Zuletzt lebte er mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Ashoro – nicht nur dort, sondern auf der ganzen Welt wird jetzt um ihn getrauert: Masazo ist heute verstorben.

Wie seine Verwandten den japanischen Medien am Sonntag mitteilte, sei der 113-Jährige am Sonntag in Ashoro verstorben. Dort soll er mit seiner 1992 verstorbenen Frau auch seine zwei Söhne und seine drei Töchter großgezogen haben. "Wir sind geschockt über den Verlust dieser Legende. Gestern war er noch wie immer und dann ist er ohne Weiteres eingeschlafen", trauerte Yuko, die Enkelin des Verstorbenen, wie South China Morning Post zitierte.

Zuletzt habe Masazo zwar im Rollstuhl gesessen, habe sich aber immer noch wunderbar mit sich selbst beschäftigen können. Jeden Morgen nach dem Frühstück soll er Zeitung gelesen haben und auch für Samurai-Dramen im TV habe er sich begeistern können. Als seine Lieblingsbeschäftigung galt allerdings das Baden in den heißen Naturquellen, die sich in der Nähe seines Hauses befanden.

MEGA Masazo Nonaka, der älteste Mann der Welt

MEGA Masazo Nonaka, der älteste Mann der Welt

MEGA Masazo Nonaka, der älteste Mann der Welt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de