Ist sie etwa endlich die Richtige für Bastian Yotta (42)? Der Protz-Millionär ist dafür bekannt, seine Partnerinnen öfters zu wechseln. Auch nach seiner Teilnahme bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies war die Beziehung mit Natalia Osada (28) nicht gerade von langer Dauer. Seit August jedoch schwebt der Wahlamerikaner mit der schönen Russin Maria auf Wolke sieben. Doch wie lernten sich Mr. Yotta und seine Auserwählte eigentlich kennen? Das offenbarte die Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story.

Alles begann damit, dass sie ein Motivationsvideo des Lifecoaches mit "Gefällt mir" markierte. Wenig später schrieb der Muskelmann das Model im persönlichen Chat an. "Wir beide waren sehr vorsichtig, weil wir wussten, dass der nächste Partner der letzte sein sollte", erklärte das Fitness-Girl. Bis zum ersten Treffen verging über ein Monat. Doch das Warten hatte sich für die beiden Turteltauben gelohnt. "Vom ersten Tag an wuchs die Liebe zwischen uns weiter und immer weiter", schwärmte Maria.

Das sieht wohl auch ihr Partner so, der aktuell im australischen Urwald um die Dschungelkrone kämpft. Tief in der Nacht offenbarte er seiner Mitcamperin Evelyn Burdecki (30) am Lagerfeuer: "Ich bin so froh, dass ich nach 41 Jahren jemanden gefunden habe, wo ich weiß, dass es bis zum Ende bleibt." Was meint ihr: Läuten bei Basti und Maria nach dem Dschungelcamp die Hochzeitsglocken? Stimmt ab!

