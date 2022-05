Bastian Yotta (45) und Marisol lassen keine soziale Plattform aus! Der selbsternannte Millionär und seine Frau sind bereits dafür bekannt, sich im Netz gerne mal besonders verrucht zu zeigen. Auf OnlyFans posten die Eheleute regelmäßig Clips, die sie sogar beim Sex zeigen – auf Instagram wurden der Ex-Dschungelcamp-Star und die Beauty deshalb sogar gesperrt. Jetzt tobt sich das Pärchen bei TikTok aus – doch wie kommt das bei den Fans an?

Anfang Mai veröffentlichten Basti und Marisol ihren ersten Clip auf TikTok. In den Videos versuchen sich die beiden an ulkigen Tänze, zeigen sich bei einer Nasenhaarrasur oder beim Fitnesstraining – doch die Mehrzahl der Videos hat einen sexuellen Touch. In einer Aufnahme ist die Hose des Muskelpakets zudem verdächtig ausgebeult, in einer anderen imitieren die beiden eine Sexposition.

Die User der Plattform sind eher irritiert von dieser Präsentation: "Ich frage mich gerade, warum ich mir das ansehe", schrieb ein Nutzer unter einen Clip, ein anderer kommentierte nur: "Wenn man denkt, die Videos können nicht verstörender werden!"

Anzeige

Instagram / mari_sol_ Bastian Yotta und Marisol Ortiz

Anzeige

Instagram / mar_isol_ Bastian Yotta mit seiner Freundin Marisol

Anzeige

Instagram / mar_isol_/ Marisol Yotta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de