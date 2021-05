Bastian Yotta (44) und seine Marisol Ortiz haben es getan: Die beiden haben sich das Jawort gegeben! Im Rahmen einer spektakulären Zeremonie gingen der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat und seine Liebste am Freitag in Malibu den Bund der Ehe ein – und die Feier hatte es in gewohnter Yotta-Manier ordentlich in sich! Von Marisols sexy Brautkleid, ihrem XXL-Dekolleté über einen spektakulären Helikopterflug – alle Highlights von Bastian und Marisols Hochzeit seht ihr im Video...

