Der Are You The One?-Star Maximilian und der Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta (44) haben etwas gemeinsam! Bei der Kuppelshow-Teilnahme konnte Maxi sein Perfect Match zwar theoretisch finden – praktisch passten er und die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Victoria aber doch nicht zusammen. Dafür ist der Rendsburger mittlerweile mit seiner Freundin Christiana Caune glücklich – und die ist nicht so unbekannt, wie zunächst angenommen: Die Blondine war 2017 die Frau an der Seite von Bastian.

Nach seiner Trennung von Maria (34) zeigte sich der Wahlamerikaner zuletzt des Öfteren in weiblicher Begleitung. Mit Maxis Freundin schien er damals allerdings sogar eine längere Liaison gehabt zu haben. Die beiden wurden regelmäßig zusammen gesichtet. Allerdings musste die Beauty damals wohl starke Nerven beweisen: Ihrem Liebsten wurden vermehrt Flirts mit anderen Frauen nachgesagt. Auf seinem Snapchat-Kanal sorgte Basti damals außerdem mit dieser Aussage gegenüber Christiana für ordentlich Aufregung bei den Fans. "Wenn ich dich f***** will, dann liebe ich dich. Danach kenne ich dich nicht mehr", antwortete er ihr auf die Frage, ob er sie liebt.

Mit dem einstigen "Are You The One?"-Single scheint die Internet-Schönheit jetzt aber auf Wolke Sieben zu schweben. Auf ihrem Instagram-Profil finden sich zahlreiche verliebte Pärchen-Aufnahmen mit dem Handelsvertreter. Und auch Maxi scheint überglücklich zu sein – als der seine Beziehung bekannt gab, titelte er zu einem Schnappschuss der beiden: "Mein Perfect Match."

Anzeige

Snapchat / Yotta Life Bastian Yotta und Christiana Caune in Los Angeles

Anzeige

Instagram / misscaune Christiana Caune

Anzeige

Instagram / misscaune Christiana Caune und "Are You The One?"-Star Maximilian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de