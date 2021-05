Na, da teilt aber jemand ordentlich aus! Am Freitagnachmittag überraschte Bastian Yotta (44) seine Community mit einer unglaublichen Neuigkeit: Der Reality-TV-Star hat doch tatsächlich – und das in aller Stille und völlig unerwartet – seine Marisol Ortiz geehelicht. Während sich Familie, Freunde und Fans für das Paar freuen, ist eine Person nicht ganz so begeistert: Yottas Ex-Freundin Natalia Osada (30). Im Netz schießt die ehemalige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidatin gegen ihren Verflossenen!

Nach Glückwünschen vom Herzen klingt das eher nicht – im Gegenteil: Die 30-Jährige lästert nach allen Regeln der Kunst in ihrer Instagram-Story über die Heirat des Wahlamerikaners: "Herzlichen Glückwunsch, Yotta! Du hast es mal wieder geschafft. Da du ja jetzt glücklich verheiratet bist, zahle doch bitte deine offenen Gerichts- und Anwaltskosten. Ich kann sie dir gern auch per Helikopter noch mal zukommen lassen", schreibt sie ironisch. Vor allem tut ihr aber die frisch angetraute Frau leid: "Und an Marisol, mein Beileid!", beendet sie ihr Netzstatement, verfeinert mit einer Prise Sarkasmus.

Doch worauf spielt Natalia eigentlich an? Ganz klar ist das nicht – doch bereits vor einem Jahr packte die TV-Beauty über ihren Ex aus, mit dem sie 2017 einige wenige Monate zusammen war, und ließ dabei kein gutes Haar an ihm: "Er hat mir die schönsten Märchen erzählt. Bis ich nach L.A. geflogen bin und mit eigenen Augen gesehen habe, dass nichts der Realität entsprach. Ich habe in L.A. Dinge erlebt und gesehen, die man sich nicht vorstellen kann!", berichtet sie 2020 in ihrer Insta-Story.

Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Frau Marisol

Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de