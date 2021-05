Werden Bastian Yotta (44) und seine Marisol etwa nach der Hochzeit ganz zahm? Das frischgebackene Ehepaar hatte im vergangenen Jahr angefangen, sexy Fotos und Pornoclips auf seinen OnlyFans-Kanälen zu veröffentlichen. Für ein ordentliches Taschengeld boten der Reality-TV-Star und seine Liebste von Nacktsport bis Latex-Fetisch nahezu jeglichen Content. Aber ist damit jetzt Schluss? Immerhin hatte der Wahlamerikaner nach der Verlobung angekündigt, dem Erotikportal nach der Hochzeit den Rücken zu kehren.

"Wir werden unser OnlyFans beenden... am Tag unserer Hochzeit", stellte der 44-Jährige im Januar in seiner Instagram-Story klar. Bisher hat das Pornosternchen das offizielle Ende der Yotta-Ära auf der kostenpflichtigen Plattform aber noch nicht verkündet – am Donnerstag gab es dort sogar noch neuen Content. Ein kleiner Trost für alle Fans: Einblicke in das womöglich wilde Treiben in der Hochzeitsnacht des Promis unter Palmen-Gewinners und seiner Liebsten bekommen sie noch, dazu wolle das Paar noch etwas auf der Erotik-Plattform veröffentlichen.

Langweilig wird es bei den Yottas aber wohl definitiv nicht. Auch bei ihrer Hochzeit sorgten sie für einen spektakulären Auftritt: Das Paar ließ sich gemeinsam von einem Helikopter abseilen. Ein absoluter Hingucker war dabei Marisols Kleid mit XXL-Dekolleté.

Telegram/ Bastian Yotta Collage: Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Frau Marisol

Instagram / yotta_life Bastian und Marisol Yotta an ihrem Hochzeitstag

