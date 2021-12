War dieser Zoff vorprogrammiert? Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) warteten Anfang der Woche mit überraschenden News auf, denn das Paar hat sich einen OnlyFans-Account zugelegt! Dort versprechen die beiden Wahlamerikaner ihren Followern jede Menge spannenden Content. Doch das passt anscheinend nicht jedem – vor allem Bastian Yotta (44) nicht. Der reagierte jetzt nämlich auf die Neulinge: Und dabei ließ er kein gutes Haar am Wendler!

In einem Telegram-Channel teilte Bastian jetzt tüchtig gegen Michael und Laura aus: "Also die Wendlers hab ich gleich mal geblockt. Ich zahl doch nicht 30 Euro, um zu sehen, wie [Laura] ein Geschenk gemacht wird. So ein Bullshit!" Dass der Schlagerstar seine Liebste zum Dezemberbeginn mit einem Auto überraschte, reichte Bastian als Content wohl nicht aus.

Dass die Plattform wie kaum eine andere für schlüpfrige Inhalte steht, schein Bastian besonders wichtig zu sein. Kein Wunder also, dass ihm der OnlyFans-Start von Michael und Laura da etwas zu brav vorkam. Auch das nutzte der freizügige Reality-TV-Star für eine fiese Spitze: "Aber vielleicht kriegt der Wendler auch keinen mehr hoch..."

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Mai 2020

Facebook / MisterYotta Bastian Yotta, Reality-Star

