Sie posiert, sie knipst und lässt sich knipsen: Stefanie Giesinger (22) ist vor der Kamera wahrlich keine Anfängerin mehr. Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel im Jahr 2014 arbeitet sie mit den erfolgreichsten Fotografen der Welt. Für ihre Social-Media-Accounts drückt die braunäugige Beauty ab und zu auch selbst mal auf den Auslöser und verrät nun: So macht man das perfekte Selfie!

Selbst bei einer einfachen Nahaufnahme des eigenen Gesichts kann man ein bisschen tricksen und mit wenigen Schritten das Beste aus sich herausholen. Im Interview mit Gala gibt Steffi preis, was hinter ihren beliebten Selfies steckt: "Am allerwichtigsten ist das Licht. Deswegen mache ich die meisten Selfies direkt vor dem Fenster. Der Winkel ist natürlich auch sehr entscheidend. Nicht von unten im besten Fall." Da die Influencerin selbst Abwechslung mag, hält sie sich nicht strikt an diese Schritte.

"Das muss aber auch nicht immer gleich sein. Spontane Selfies sind manchmal viel besser", findet Steffi. Ihre Fans sind von ihren facettenreichen Aufnahmen jedenfalls offensichtlich hin und weg: Stolze 3,5 Millionen Instagram-Follower kriegen von ihren Uploads nicht genug!

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Influencerin

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger in Bangkok

