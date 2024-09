Emotionales Geständnis: Stefanie Giesinger hatte Abtreibung

Stefanie Giesinger (28) blickt auf dunkle Zeiten zurück. Auf Instagram spricht das Model anlässlich ihrer aktuellsten Podcast-Folge über ein Tabuthema und offenbart: Im vergangenen Jahr hatte sie eine Abtreibung. "Vor rund einem Jahr wurde ich schwanger und es folgten unglaublich schwere Monate. Ich wollte keine Mutter sein, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht", berichtet sie und fügt hinzu: "Trotz der aufwühlenden Neuigkeiten wusste ich, dass ich meine Gefühle nun zur Seite legen und funktionieren muss." Die Suche nach "Abtreibungsmöglichkeiten und Anlaufstellen" war für Stefanie alles andere als einfach. Permanent wurde die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin unter anderem mit "Kinderwunsch"-Angeboten und "Endlich Mama"-Artikeln konfrontiert. Sie überlegte sogar für einen kurzen Zeitraum, das Kind auf die Welt zu bringen, entschied sich dann allerdings dagegen.

Für einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland benötigt man unter anderem ein Beratungsgespräch bei "Pro Familia", an das sich Stefanie noch genau erinnert: "Mein Herz schlug schnell und die Übelkeit kam hoch. Ich wusste, mir stehen jetzt Höllenwochen bevor und ich muss mich zusammenreißen, um sie zu überstehen." Schlussendlich entschied sich die 28-Jährige für eine "operative Abtreibung". Das hieß allerdings auch, dass Stefanie noch weitere vier Wochen schwanger sein musste, bis der Arzt ein Ultraschallbild der befruchteten Eizelle machen konnte. "Scham, Angst, Trauer, Verwirrung, Schmerz und Unsicherheit machten mir das Leben schwer. Mein Körper veränderte sich, etwas wuchs in mir, und ich wollte es nicht. Es war ein Kampf gegen meinen eigenen Körper", erinnert sie sich an die Zeit zurück. Als der Eingriff überstanden war, fiel die Podcasterin in ein dunkles Loch.

In der Kommentarspalte erhält sie unter anderem von Dagi Bee (29) großen Zuspruch: "Meinen größten Respekt an dich, dass du den Mut hast, so offen darüber zu reden. Leider ist es immer noch ein Tabuthema, das aber so viele Frauen da draußen betrifft und ich bin mir sicher, dass du so vielen damit helfen wirst." Bereits im Oktober 2022 gab Stefanie ihr Liebes-Aus mit Marcus Butler (32) bekannt und veröffentlichte ihre neue Beziehung erst im August dieses Jahres. In ihrem Instagram-Beitrag spricht sie von einem damaligen Partner, um wen es sich dabei handelt, verrät sie allerdings nicht.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Armando Mayr

Wie findet ihr es, dass Stefanie darüber im Netz spricht? Sehr gut. Dieses Thema sollte enttabuisiert werden. Nicht so gut, vielleicht werden andere Betroffene davon getriggert. Ergebnis anzeigen



