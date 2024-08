"Ultraheiß": Alle Infos zu Stefanie Giesingers neuer Liebe

Stefanie Giesinger (27) macht endlich ihre neue Beziehung offiziell. Lange wurde gemunkelt, ob die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin wieder in festen Händen ist – sie wurde oft mit einem Mann gesehen und teilte zudem ein paar verdächtige Schnappschüsse. In ihrem Podcast "G-Spot" gesteht sie nun: Ja, sie ist vergeben. "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt", macht Steffi deutlich und fügt hinzu, dass ihr Freund "ultraheiß" sei. Wer der Mann an der Seite des Models ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

