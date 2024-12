"Nagel rausgerissen": Stefanie Giesinger musste in Klinik

So hat sich Stefanie Giesinger (28) ihren Parisaufenthalt wohl nicht vorgestellt. Das Model befindet sich gerade für eine Kampagne in der französischen Metropole. Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, hatte sie vor dem geplanten Shoot eine böse Überraschung erlebt. Während Steffi die Haare gestylt werden, filmt sie sich im Spiegel und schreibt: "Der heutige Morgen dürfte einer der schlimmsten des Jahres gewesen sein. Habe mir den ganzen Nagel ausgerissen, Krankenhaus in Paris, Schmerzmittel..."

Im nächsten Story-Slide zeigt sie das Ausmaß ihres schmerzhaften Unfalls: Der Daumen ihrer linken Hand ist mit einem dicken Verband versehen. "Ich werde mir nie wieder lange Nägel machen lassen. Nie, nie, nie. Dieser Schmerz ist unvorstellbar", schwört sich die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin unter dem Video. Entmutigen lässt sie sich davon aber nicht. Ganz nach dem Motto "Augen zu und durch" erklärt Steffi: "Nun ist es an der Zeit, eine Kampagne zu drehen."

Zuletzt hatte sich Steffi mit großen Neuigkeiten an ihre Fans gewandt. In ihrem Podcast "G Spot" verriet sie im Gespräch mit Schauspieler Jannik Schümann (32) völlig überraschend: "Ich habe einen Heiratsantrag in Japan bekommen, dort war ich vor einem Monat." Da der Antrag spontaner Natur war und ihr Liebster keinen Ring zur Hand hatte, waren sie sich anders behilflich: "Er hat mir einen Ring an den Finger gemalt und ich ihm, das haben wir uns in Japan dann auch tätowieren lassen." Weitere Infos zur Hochzeit teilte sie allerdings nicht.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im September 2023

Instagram / sadiqdesh Stefanie Giesinger und Armando Mayr, 2024

