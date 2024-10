Romantischer Antrag in Japan: Stefanie Giesinger ist verlobt

Stefanie Giesinger (28) lässt die Katze aus dem Sack: Die einstige GNTM-Gewinnerin ist verlobt! Das verrät das Model nun in seinem Podcast "G Spot" im Gespräch mit Schauspieler Jannik Schümann (32). "Ich habe einen Heiratsantrag in Japan bekommen, dort war ich vor einem Monat", erzählte sie voller Begeisterung. Ihren Verlobten habe sie vor rund dreieinhalb Monaten kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. Auch als sie beruflich nach Japan musste, tat das ihrer Liebe keinen Abbruch, wie sie in dem Gespräch schwärmte.

Trotz der Entfernung blieben sie in ständigem Kontakt, schrieben sich täglich und telefonierten regelmäßig, bis er das Model fragte: "Hey, wie würdest du es finden, wenn ich kommen würde?" Er flog nach Japan und überraschte sie mit einem romantischen Heiratsantrag im Regen. "Er hat mich dann gefragt: 'Was denkst du, sollen wir einfach heiraten?'", berichtete Stefanie. Zwar war ihre Antwort darauf ein klares Ja – dieses fiel jedoch etwas dürftig aus, wie sie sich erinnert: "Bei mir war das eben nicht so der Moment, in dem ich geweint habe, sondern ich war so: 'Äh, ja klar, wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, dass wir heiraten.'" Da die Aktion ziemlich spontan war, hatte er keinen Verlobungsring zur Hand. Es gibt jedoch etwas anderes, was ihre Verbundenheit zueinander demonstriert: "Er hat mir einen Ring an den Finger gemalt und ich ihm, das haben wir uns in Japan dann auch tätowieren lassen."

Zwar nennt Stefanie in ihrer Erzählung den Namen ihres Verlobten nicht, aber es liegt auf der Hand, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um das Male-Model Armando Mayr handelt. In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Turtel-Pics der beiden auf: Unter anderem ein Schnappschuss, auf dem ihr der Hottie einen liebevollen Kuss auf den Kopf gab. Vor rund zwei Monaten brachte die 27-Jährige dann mit einem eindeutigen Statement in ihrem Podcast "G Spot" Licht ins Dunkel: "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt."

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

