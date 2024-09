Stefanie Giesinger hat keine Lust mehr auf Good-Girl-Image

Die ehemalige GNTM-Gewinnerin will eine radikale Veränderung! Stefanie Giesinger (28) erklärte in der aktuellen Folge ihres Podcasts "G Spot", dass sie sich von ihrem bisherigen Good-Girl-Image verabschieden wolle. "Ich hatte so dieses Gute-Mädchen-Image, was mir geholfen hat, die Zeit zu überstehen und ich habe mich damit, glaube ich, selbst geschützt. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf", erklärte sie im Gespräch mit Schauspielerin Jella Haase (31). Das Model gab zu, sich nun eher als Rebellin zu fühlen und in einer Art Trotzhaltung zu agieren, um endlich ihrem wahren Selbst näherzukommen.

Die 28-Jährige machte deutlich, dass sie sich nun in eine völlig neue Richtung entwickle – weg von konventionellen Vorstellungen und hin zu mehr Selbstbestimmung. So lasse sie sich nicht nur die Augenbrauen bleachen, sondern plane auch, sich weitere Tattoos stechen zu lassen. Diese Transformation sei Ausdruck ihres Bestrebens, endlich auf ihr eigenes Bauchgefühl zu hören und sich nicht länger an Normen zu orientieren. "Erst jetzt, Ende 20, fange ich an, mich selbst für mich zu beanspruchen", betonte die Beauty.

Es ist nicht das erste Mal, dass Steffi in der Öffentlichkeit auch mal persönlichere Themen anspricht. Erst vor wenigen Wochen hatte sie anlässlich einer vorherigen Podcastaufnahme ein emotionales Geständnis auf Instagram abgelegt: Steffi hatte im vergangenen Jahr eine Abtreibung. "Vor rund einem Jahr wurde ich schwanger und es folgten unglaublich schwere Monate. Ich wollte keine Mutter sein, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht", gab das Model zu.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger mit gebleachten Augenbrauen im Juli 2024

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im April 2024

