Model Stefanie Giesinger lässt im Urlaub die Hüllen fallen

Ihren Fans wird bei diesem Anblick sicher ziemlich heiß! Stefanie Giesinger (28) ist dafür bekannt, im Netz gern mal ein paar freizügigere Pics von sich zu teilen. Auch ihr aktueller Instagram-Beitrag hat wieder einiges für die Follower zu bieten – und zwar viel nackte Haut. Ohne Bikini sitzt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin auf einem Handtuch, während sie mit ihren Beinen und Armen die wichtigsten Stellen verdeckt. "Lass nur den Sonnenschein herein", schreibt die 28-Jährige zu ihrem Post.

Den Fans scheint dieser freizügige Beitrag zu gefallen – denn innerhalb weniger Stunden sammelte das Model mit ihrer kleinen Bilderreihe über 28.000 Likes und Hunderte Kommentare. Unter anderem schrieben ihre Supporter: "Perfekt in Szene gesetzt", "So wunderschöne Bilder" oder "Du bist einfach so hübsch". Ein paar Follower wunderten sich aber auch, wo der Bikini geblieben ist.

Ob Steffie allein oder mit ihrem neuen Partner die kleine Auszeit verbringt, lässt sie derweil offen. Fakt ist jedoch, dass die Beauty seit Sommer 2024 wieder in festen Händen ist und sogar bereits verlobt. Das berichtete sie kürzlich in ihrem Podcast "G Spot". "Ich habe einen Heiratsantrag in Japan bekommen, dort war ich vor einem Monat", erzählte sie voller Begeisterung ihrem Gast Jannik Schümann (32).

Getty Images Stefanie Giesinger, November 2024

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Armando Mayr

