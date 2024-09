Stefanie Giesinger hatte vor einem Jahr eine Abtreibung

Stefanie Giesinger (28) hat ein emotionales Geständnis gemacht. Das Model wurde durch seine Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2014 bekannt. Schon öfter sprach die gebürtige Russin in der Öffentlichkeit über Tabuthemen, wie zum Beispiel ihre schweren Depressionen. Nun sprach Stefanie erneut über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. Vor einem Jahr wurde die 28-Jährige nämlich ungewollt schwanger und entschied sich für einen Schwangerschaftsabbruch, wie sie nun auf Instagram mit ihren Followern teilte.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de