Meer und Liebe: Stefanie Giesinger turtelt mit ihrem Freund

Stefanie Giesinger (28) genießt einen Urlaub und ganz viel Liebe. Das Model ist wieder in festen Händen – und ist augenscheinlich total glücklich mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Aktuell gönnt sich die Germany's Next Topmodel-Siegerin von 2014 eine sonnige Auszeit auf Mallorca. Mit von der Partie ist auch Stefanies Freund Armando Mayr. In ihrer Instagram-Story gewährt sie ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Liebesglück. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, in dem sie und das Male-Model ganz verliebt auf dem Balkon ihrer Unterkunft miteinander kuscheln.

In den vergangenen Monaten deutete Stefanie immer wieder an, dass sie wieder frisch verliebt ist. Mitte August bestätigte die 28-Jährige ihr Glück schließlich endlich. "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt", schwärmte sie in ihrem Podcast "G-Spot". Wie lange Stefanie und Armando bereits zusammen sind, verriet sie bisher noch nicht. Doch wie ultraheiß sie ihren Schatz findet, daraus wollte sie hingegen kein Geheimnis machen.

Vor Armando führte Stefanie lange eine Beziehung mit dem britischen Influencer Marcus Butler (32). Von 2016 bis 2022 gingen sie gemeinsam durchs Leben, bis schließlich alles aus und vorbei zwischen ihnen war. Mit der Trennung musste die gebürtige Kaiserslauterin erst mal fertig werden, wie sie im Juni in ihrem Podcast gestand: "Alles, was ich in meinem Leben entschieden habe, habe ich mit dieser Person entschieden [...]. Dann wurde ich Single und dann war es erst mal richtig gruselig. Ich fand es richtig schlimm, ich fand meine Gedanken richtig schlimm." Doch das liegt nun hinter Stefanie und sie schwebt wieder auf Wolke sieben.

Stefanie Giesinger und Armando Mayr

Stefanie Giesinger und Armando Mayr 2024

