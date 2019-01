Gigi Wu bestieg in nur vier Jahren mehr als 100 Gipfel. Als die leidenschaftliche Bergsteigerin zuletzt ihrer Passion nachging, verlor sie aber ihr Leben. Im Gedächtnis wird sie nicht nur durch ihre eindrucksvolle sportliche Leistung bleiben. Das Besondere an ihren Klettereinheiten: Gigi machte alles im Bikini! In luftiger Höhe schoss sie dann ein Foto von sich und teilte ihre pure Lebensfreude im Netz – wo ihre Community seit vergangenem Samstag bitterlich um ihr Idol trauert.

Rettungskräfte teilten dem Mirror mit, dass Gigi am 18. Januar im taiwanesischen Yushan Nationalpark bis zu 30 Meter in eine Schlucht gestürzt sei. Dabei habe sich die 36-Jährige schwer verletzt, es aber noch geschafft, über ein Satellitentelefon Freunde zu alarmieren. Deren Aussagen zufolge habe die Bergsteigerin zu diesem Zeitpunkt bereits ihre untere Körperhälfte nicht mehr spüren können. Mithilfe der übermittelten Koordinaten seien Rettungstrupps losgezogen, nachdem aufgrund der schlechten Wetterlage kein Hubschrauber eingesetzt werden konnte. Nach 28 Stunden sei die Bergrettung zu Fuß bei ihr auf rund 1.700 Metern Höhe angekommen, doch Gigi war bereits erfroren.

Ihre Fans sind untröstlich. Unter ihren Bildern auf Facebook spenden sie sich gegenseitig Trost: "Ruhe in Frieden" und "Ich bewundere sie und ihren tollen Geist. Ihre Fotos zeigen, dass sie bei etwas gestorben ist, das sie geliebt hat", lauten nur zwei der vielen Kommentare.

Facebook / Gigi Wu Bikini-Bergsteigerin Gigi Wu

Facebook / Gigi Wu Gigi Wu im Oktober 2015

Facebook / Gigi Wu Gigi Wu, Bikini-Bergsteigerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de