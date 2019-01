Bisher sollte es bei Yana Abramova in der Liebe noch nicht so recht klappen. Deshalb sucht die hübsche Single-Dame bei Game of Clones den Mann fürs Leben. Eine Woche lang wohnte sie dafür gemeinsam mit sechs Männern unter einem Dach. Das Besondere: Alle der möglichen Partner sahen gleich aus! Yana durfte sich vorab ihren Traummann zusammenstellen und dem entsprechen nun ihre lebendigen Klone – aber bekommt sie es da nicht mit der Angst zu tun?

Vor sechs komplett gleich aussehenden Menschen zu stehen, war für die 22-Jährige total gruselig. "Und das, obwohl ich sie mir äußerlich vorher ausgesucht hatte und ich wusste, was auf mich zukommt", gestand Yana gegenüber Promiflash. "Auf der Straße wäre ich bestimmt kreischend weggerannt", scherzte sie weiter. Eines war für die Beauty allerdings nicht neu: Auch im Privatleben genießt sie die Aufmerksamkeit der Männerwelt. Nur selbst die Initiative ergreifen, das kommt für die Schöne gar nicht infrage: "Ich spreche niemanden an."

Im Fernsehen wird Yanas skurrile Liebessuche jedoch nicht mehr ausgestrahlt. Die vom Sender erhoffte große Zuschauerzahl blieb für "Game of Clones" aus, daher wurde das Flirt-Format aus dem Programm genommen. Online ist ihre Folge auf TVNow jedoch verfügbar.

RTL II / Game of Clones Yana Abramova, "Game of Clones"-Single

RTL II / Game of Clones Die Klone von Yana Abramova bei "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Klone bei "Game of Clones"

