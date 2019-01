Ein Single, sechs identisch aussehende Menschen und ein Ziel: Unter den sechs, nach den eigenen Vorstellungen des Kandidaten konfigurierten Klonen den Partner fürs Leben finden! So oder so ähnlich lässt sich die neue TV-Show "Game of Clones" zusammenfassen. Gestern Abend flimmerte die erste Folge des Flirt-Formats auf RTL II über die Bildschirme und brachte beim Publikum eine hitzige Diskussion ins Rollen: Ist "Game of Clones" nun beängstigend, oder einfach nur total unterhaltsam?

„Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben“ - exklusiv bei TVNOW und immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.

Ein Junggeselle, in der Sendung Picker genannt, darf zu Beginn seiner öffentlichen Liebessuche einen Avatar ganz nach seinen Vorstellungen am Computer erschaffen: Größe, Haarfarbe, Statur, Körbchengröße und auch Kleidungsstil – alles muss seinen Wünschen entsprechen. Die Off-Stimme kommentierte diesen Vorgang mit: "Fast so wie beim Autokauf." Anhand des animierten Traumpartners suchen die Macher sechs Personen, die sogenannten Klone, die genauso sind, wie das virtuelle Vorbild – jedenfalls äußerlich. Nach ein paar gemeinsam verbrachten Tagen in einer Villa entscheidet sich der Picker am Ende für einen Klon – ausschlaggebend sind dann Persönlichkeit und innere Werte, von denen die äußere Fassade nicht ablenken kann. Immerhin sehen alle ledigen Bewerber oder Bewerberinnen gleich aus!

Für die Zuschauer ergab sich ein ziemlich skurriler Anblick – so eine Dating-Show hatte es im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben. "Man dachte, man hat schon alles gesehen. Und dann kommt diese Sendung und toppt alles", lautete ein Twitter-Kommentar. Ein anderer User schrieb: "Ist das herrlich! So trashy und daher so unterhaltsam!"

RTL II / Game of Clones Die Bewerberinnen aus Folge 1 bei "Game of Clones"

Anzeige

RTL II / Game of Clones Picker Marcel und Klon Isabel, "Game of Clones"

Anzeige

RTL II / Game of Clones Picker Marcel und seine Klone von "Game of Clones", Folge 1

Anzeige

RTL II / Game of Clones Die Klone aus Folge 1 von "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Picker Marcel und Klon Fabiana, "Game of Clones"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de