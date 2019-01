Überraschende Beichte von Melanie Müller (30)! Im Jahr 2013 wurde die Blondine durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von Der Bachelor bekannt. Offiziell war Melanie zu dieser Zeit von ihrem Freund Mike Blümer, mit dem sie zuvor rund drei Jahre zusammen gewesen war, getrennt. Eine Annäherung soll es erst ein Jahr später gegeben haben, als sie mit der Dschungelcamp-Krone nach Hause kam. Jetzt gab sie zu: Melanie und Mike waren auch während der “Bachelor”-Dreharbeiten ein Paar!

Gerüchte, Melanie sei bei ihrer TV-Rosenjagd vergeben gewesen, gab es schon lange. Nun offenbarte die 30-Jährige in der MDR-Talkshow Riverboat den Grund für die Liebeslüge: "Wir lebten damals zusammen auf Mallorca und hatten uns mit Aktien komplett verspekuliert. Wir hatten zwei Wohnungen, eine in Mallorca und eine in Leipzig und waren echt richtig pleite", erklärte die Imbiss-Inhaberin. Sie habe dann im Netz das “Bachelor”-Angebot gefunden – und entschied sich aufgrund der gebotenen 3.000 Euro für die Teilnahme an der Fernseh-Kuppelshow. Mike stimmte zu: "Mein Mann sagte: ‘Ja, okay. Was soll ich dir jetzt im Wege stehen? Ich bin hier, wir lieben uns und ich brauche mir keine Gedanken machen.'"

Auch die Tatsache, dass Melanie vor dem damaligen Rosenkavalier Jan Kralitschka (42) im Whirlpool komplett blank zog, hat der Beziehung der beiden offenbar nicht geschadet. Nach ihrem Dschungelcamp-Sieg gaben sich das TV-Gesicht und ihr Schatz in den USA das Jawort. Ihre Tochter Mia Rose (1) machte das Glück im September 2017 perfekt.

WENN Melanie Müller beim Presseball Berlin 2013

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

Anzeige

Uta Konopka/WENN.com Jan Kralitschka und Ann Christin Brücker beim InTouch Award

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de