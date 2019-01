Rapper The Game (39) zielt mit einem neuen Song direkt unter die Gürtellinie. Der 39-Jährige hatte schon mal behauptet, mit den Kardashians intim geworden zu sein – im Song "Sauce" aus dem Jahr 2016 geht es darum, wie er mit drei der Schwestern geschlafen haben soll. Jetzt legt er noch einen drauf: In einem neuen Track rappt er ziemlich detailliert darüber, wie er harten Sex mit Kim Kardashian (38) hatte!

Ob die beiden tatsächlich im Bett gelandet sind, ist unklar. Zumindest scheint sich Jayceon Terrell Taylor, wie The Game mit bürgerlichem Namen heißt, ziemlich genau daran zu erinnern. Mit brutalen und erniedrigenden Worten beschreibt er in zwei Zeilen, wie er Oralsex mit Kim hatte. Auf Instagram unter dem Profil @theofficialcheekywiki sind Teile des Songs zu hören. Laut TMZ stammen die Aufnahmen von einer Party, auf der das neue Album von The Game promotet wurde. Wenig später erschien auf dem Insta-Profil von DJ Akademiks ein weiteres Video, in dem The Game über sexuelle Handlungen mit Kims Schwester Kylie Jenner (21) rappt.

Laut dem Online-Portal hatten The Games Freunde dem Rapper davon abgeraten, die Zeilen zu veröffentlichen. Kanye West war schon im vergangenen Jahr gegen Drake (32) und Nick Cannon (38) vorgegangen, die sich mit den Kardashians angelegt hatten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Judy Eddy/WENN.com The Game in Las Vegas

Getty Images Rapper The Game bei den BET Awards 2014 in Los Angeles



