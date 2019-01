Tayisiya (21) und Yana Morderger können einfach nicht ohne einander! In der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel suchte Tayisiya die große Liebe. Tatsächlich fand sie Gefallen an Landwirt Matthias, doch nach wenigen Wochen zerbrach das junge Glück. Trotzdem muss die Tennisspielerin ihren Alltag nicht alleine meistern: Immer an ihrer Seite ist ihre Zwillingsschwester Yana. Die beiden teilen sich sogar noch ein Zimmer!

Yana setzt aktuell in Dortmund alles daran, um Shopping Queen zu werden. Das Motto der Sendung lautet: "Dauerschleife – zeige, wie man den Dauerbrenner Schluppenbluse stylen und kombinieren kann!" Damit die 21-Jährige dazu das passende Outfit findet, nimmt sie ihre berühmte Schwester Tayisiya als Einkaufs-Begleitung mit. Als das Kamerateam die beiden in ihrer Wohnung besucht, kommt ein pikantes Detail ans Licht: "Ja, wir schlafen mit 21 Jahren zusammen in einem Zimmer. Wir könnten auch getrennte Zimmer haben, aber dann kann man ja abends nicht quatschen", erklärt Tayisiya die ungewöhnliche räumliche Situation. Auch Yana gesteht, dass sie es nach wie vor genießt, sich mit ihrer Schwester ein Zimmer zu teilen. "Da kann man immer gut lästern über viele Leute – und keiner hört es! Wir schnattern dann im Dunkeln und flüstern", freut sich die Blondine.

Designer und "Shopping Queen"-Kommentator Guido Maria Kretschmer (53) ist von der innigen Beziehung der Zwillinge komplett angetan. Vor allem ihr Flüster-Geständnis bringt den Modeschöpfer zum Schmunzeln: "Wahnsinn, was das noch für Kinder sind. Die haben offenbar noch nichts erlebt, außer Tennisplatz", stellt er amüsiert fest. Ob Yana mit der Unterstützung von Tayisiya am Ende auch das Sieger-Outfit kreiert hat, wird sich allerdings erst am Freitag herausstellen.

Instagram / BtQ2Ng5gtDa Yana und Tayisiya Morderger bei "Shopping Queen"

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger bei "Shopping Queen"

