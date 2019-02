Kehrt Sibylle Rauch (58) ins Porno-Business zurück? Zuletzt zog die ehemalige "Eis am Stil"-Darstellerin ins Dschungelcamp, musste Australien dann aber schon frühzeitig wieder den Rücken kehren. Scheinbar völlig am Boden suchte die einstige Erotik-Ikone anschließend psychologische Betreuung auf. Doch was steht jetzt als Nächstes für die 58-Jährige auf dem Programm? Einem Bericht zufolge, könnte Sibylle künftig wieder in Sex-Filmchen zu sehen sein – eine Anfrage liege sogar schon vor!

Der ehemalige DSDS-Kandidat Jannik Rubeck habe der Blondine ein eindeutiges Job-Angebot unterbreitet. In einem Interview mit BILD gab der 21-Jährige, der sich selbst als "MILF-Hunter" bezeichnet, zu: "Bei 'Eis am Stiel' sah Sibylle super aus. Das Setting unseres Films könnte man an den Dschungel anlehnen." Jannik habe sich das Dschungelcamp ab und an angeschaut und da sei Sibylle ihm schließlich aufgefallen. Der Porno-Neuling berichtete außerdem, er habe schon bei Sibylles Management angefragt. "Es kam noch keine Antwort. Sibylle würde natürlich eine nette Gage bekommen", verriet Jannik.

Mittlerweile hat Sibylle auf die Porno-Offerte reagiert und bezog Stellung. "Es ehrt mich ja, dass mich dieser junge Typ für so freizügige Streifen noch knackig genug findet, aber für mich ist das Kapitel Porno für immer abgeschlossen.", teilte sie mit. Stattdessen werde sie sich lieber weiter ihren "Eis-am-Stiel"-Partys widmen. Daran habe sie mittlerweile mehr Spaß.

Facebook / Jannik Rubeck Ehemaliger DSDS-Kandidat Jannik Rubeck

BLANK,GERHARD/ActionPress Sibylle Rauch im Jahre 2001

Instagram / jannikrubeck Jannik Rubeck im Juni 2017

