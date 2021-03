Wie geht man mit der Porno-Vergangenheit seines Partners um? Diese Frage dürfte sich aktuell auch Gisele Oppermann (33) stellen: Vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Beziehung zu Jannik Rubeck öffentlich gemacht. Ihr neuer Freund ist jedoch nicht nur ein früherer DSDS-Teilnehmer – sondern verdiente sich sein Geld zuletzt auch mit Sexfilmen. Gegenüber Promiflash verriet das Paar nun, ob Janniks Vergangenheit ein Problem in der Liebe darstellt!

In seinem neuen Buch "Vom Sex getrieben, zum Erfolg verdammt?", das kürzlich im Verlag NIBE Media erschienen ist, schreibt Jannik ganz offen über seine Zeit in der Porno-Industrie. Seine Freundin kennt diese Details – doch wie geht es ihr damit? "Bevor mein Buch in den Druck ging, habe ich es Gisele vorgelesen. Sie wollte eigentlich, dass das Buch nicht veröffentlicht wird", schilderte der Autor. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin fügte jedoch hinzu: "Trotzdem muss ich ja damit klarkommen, sonst müssten wir uns trennen, was ich aber nicht will."

Ob es wohl auch Vorteile für die Turteltauben hat, dass Jannik in der Vergangenheit diese speziellen Erfahrungen gemacht hat – zum Beispiel im Schlafzimmer? Dazu wollten die beiden sich nicht genauer äußern, der einstige Castingshow-Kandidat verriet aber zumindest: "Ich kann dazu nur sagen, dass es wunderschön ist und wir einfach in jeder Hinsicht harmonieren!"

Public Address / ActionPress Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

Instagram / jannikrubeckoffiziell Jannik Rubeck und Gisele Oppermann

ActionPress Gisele Oppermann bei der Matthias Maus MBrilliant Fashion Show

