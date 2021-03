Traurige Nachrichten von Gisele Oppermann (33) und Jannik Rubeck! Erst Anfang Februar gaben die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und der einstige DSDS-Kandidat bekannt, dass sie ein Paar sind. Zuletzt schwärmte Gisele von ihrem Freund sogar noch in den höchsten Tönen. Nur kurze Zeit später sieht das aber schon wieder ganz anders aus – denn ihre Liebe sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein: Gisele und Jannik haben sich getrennt!

Das berichtet Jannik nun gegenüber RTL. Zu dem Liebes-Aus sei es ziemlich spontan während eines Streitgesprächs gekommen, nachdem ihm ein Tumor entfernt wurde. "Irgendwie habe ich mich gestern unverstanden gefühlt und das hat mich auch wirklich zutiefst gekränkt und auch verletzt, sodass wir uns gestern aus dem Affekt heraus getrennt haben, was mich auch wirklich verletzt", erklärt der einstige Pornodarsteller.

Die Schuld an der Trennung gibt er der Ex-GNTM-Kandidatin aber nicht. "Das ist überhaupt nicht negativ für Gisele. Ich habe mich einfach nur unverstanden gefühlt. Also das ist jetzt auch wahrscheinlich gar nicht der Fall, dass sie unempathisch ist", betont der 24-Jährige. Er hoffe nun einfach, die Sache mit ihr klären zu können – und schließt sogar ein Liebescomeback nicht aus: "Irgendwie ist unser Ziel, eine intakte Beziehung zu haben."

Instagram / giseleoppermann Ex-GTNM-Kandidatin Gisele Oppermann und Sänger Jannik Rubeck

Instagram / jannikrubeck Jannik Rubeck, DSDS-Kandidat 2016

Instagram / jannikrubeckoffiziell Jannik Rubeck und Gisele Oppermann

