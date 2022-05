Wie hat er das angestellt? Jannik Rubeck nahm 2016 an der 13. Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil. Doch schon kurz darauf entschied er sich für einen Karrierewechsel und landete in der Pornobranche. In fast 80 Filmen soll der Berliner seine sexuellen Qualitäten unter Beweis gestellt haben. Und anscheinend ist der ehemalige Sänger seinem Beruf auch in der Freizeit sehr fleißig nachgegangen.

Wie Jannik jetzt der Bild verrät, ist die Liste seiner Sexpartnerinnen sehr lang. "Auf meiner Liste stehen 2.280 Frauen. Und das mit 25 Jahren. Viele davon habe ich über Tinder kennengelernt", gesteht er. Seine Sexbesessenheit hätte ihn sogar in die Impotenz getrieben. "Als ich zuletzt mit einer jungen Dame zusammen war, habe ich keinen mehr hochbekommen. Ich bin einfach abgestumpft", erzählt Jannik.

Heute schäme er sich für seine selbstzerstörerische Sexsucht. "Ich habe viel zu lange Anerkennung auf der Jagd nach Abenteuern mit Frauen gesucht und mich dabei verloren. Das bereue ich heute sehr." Auch zu den Plattformen hat der ehemalige DSDS-Sänger eine eindeutige Meinung: "Datingapps sind Gift, man geht nur nach dem Aussehen und swipt einfach weiter. Das Menschliche bleibt auf der Strecke. Das ist einfach nicht gesund", reflektiert Jannik.

