Jetzt ist auch Bert Wollersheim (67) im Baby-Fieber! Seine Ex-Frau Sophia Vegas (31) und ihr neuer Partner Daniel Charlier wurden vor wenigen Tagen Eltern einer kleinen Tochter. Für Kurvenqueen Sophia ist die süße Amanda Jaqueline der erste eigene Nachwuchs. Dieses große Babyglück scheint auch auf Bert und seine neue Frau Ginger Costello abgefärbt zu haben: Sie wollen ebenfalls ein Kind haben!

Das verriet Rotlichtlegende Bert jetzt in einem Bild-Interview. "Wir sind schon fleißig am Üben!", sagte er über seine Vater-Pläne. Der 67-Jährige hat bereits zwei erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen. Wegen seines Alters sei er sich anfangs nicht sicher gewesen, ob er noch ein drittes Mal Vater werden wolle. Am Ende habe Ginger ihn aber überzeugen können. "Ich finde das sehr egoistisch, in meinem Alter noch ein Kind zu kriegen, man möchte ja auch was mit ihm unternehmen. Aber wir haben das lange besprochen, sie möchte noch etwas von mir haben, wenn ich den Löffel abgegeben habe", erklärte er.

Bert und Ginger scheinen in ihrer Beziehung jedenfalls keine Zeit verlieren zu wollen. Das Paar ist seit vergangenem Sommer offiziell zusammen. Bereits im Oktober folgte die Hochzeit – und jetzt steht sogar schon die Familienplanung.

