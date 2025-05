So hat Ginger Costello ihren Partner Lukas kennengelernt

Ginger Costello überrascht mit einer ganz besonderen Liebesgeschichte. Nach dem Ehe-Aus mit Bert Wollersheim (74) ist die Reality-TV-Teilnehmerin schon wieder frisch verliebt. Ihr Herzblatt heißt Lukas, stammt aus Österreich und ist komplett anders als sie: Während Ginger impulsiv und direkt auftritt, ist ihr neuer Freund ein ruhiger Bankangestellter mit Eigenheim. Das Ungewöhnliche dabei: Ihre Liebesgeschichte begann, nachdem Lukas' Ex-Frau Ginger in den sozialen Medien beleidigt hatte. Ginger kontaktierte daraufhin Lukas und so kamen die beiden ins Gespräch, wie sie gegenüber RTL berichteten.

Während der Kennenlernphase stand nicht sofort die Liebe im Vordergrund, wie Ginger lachend berichtet: "Ich wollte einfach nur wissen, was mit dieser Frau nicht stimmt." Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihnen. Schnell fanden die beiden Gefallen aneinander und Lukas schwärmte im Interview, dass Ginger seiner Welt neue Farbe verleihe: "Ihre Lebensfreude. Ihre Offenheit. Und sie bringt einfach so wieder Farbe ins Leben." Auch die 38-Jährige genießt das Zusammenleben und betonte, wie sehr Lukas sie unterstützt und ihr viele Dinge im Alltag abnimmt. Was das Liebesleben angeht, blieb sie allerdings diskret: "Da geh’ ich jetzt nicht weiter drauf ein", sagte sie schmunzelnd.

Ginger ist spätestens seit ihrer turbulenten Beziehung mit Bert aus der deutschen Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken und fiel immer wieder durch ihre direkte Art auf. Sie betonte bereits mehrmals, wie wichtig ihr ein starker Partner an der Seite ist, der sie ergänzt. Das scheint sie nun in Lukas gefunden zu haben. Trotz ihrer Unterschiede fühlen sich die beiden offenbar pudelwohl miteinander und schmieden schon Pläne für die Zukunft. Es passte einfach – deshalb bezogen sie bereits nach drei Wochen ihre erste gemeinsame Wohnung.

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und ihr neuer Freund Lukas, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Anzeige Anzeige