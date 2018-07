Bert Wollersheim (67) weiß einfach, was er will. Der ehemalige Bordellbesitzer machte kürzlich die Trennung von Bobby Anne Baker (48) offiziell. Mit der Countrysängerin war er zwar noch in der dritten Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen, doch bereits während der Dreharbeiten des Reality-TV-Formats deutete sich ein Liebesaus an. Jetzt ist der Tattoofreund nicht nur wieder glücklich vergeben – er zieht sogar bei seiner Freundin auf Mallorca ein.

Die Rotlichtlegende gab nun zusammen mit ihrer Partnerin Ginger Costello ein Interview für die Zeitschrift Mallorca im Fokus. Dort verriet er, dass er immer bei der Erotikdarstellerin wohnen werde, wenn er auf der beliebten Urlaubsinsel sei. "Wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann möchte ich auch mit ihm zusammen sein", erklärte Bert. Das Paar erklärte auch: Wenn Bert nach Deutschland reist, begleitet sie ihn und lebt dann mit ihm in seiner Wohnung. "Ich lasse den doch nicht allein. Dann vermisse ich ihn ja voll," drückte die Blondine ihre Liebe für den 67-Jährigen aus.

Mit seiner neuen Liebsten hat er nun Großes vor und sogar eine Rückkehr in die Finca in Portugal kann er sich mit ihr vorstellen: "Wir sind ja schon angemeldet. Ich hab denen gesagt: 'Sommerhaus, hört auf konservativ zu sein. Man kann auch einen Menschen zwei Mal nehmen. Nächstes Jahr kommen wir!'" Ob der Sender auf dieses Angebot eingeht, bleibt abzuwarten.

Instagram / ginger_costello Erotik-Star Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / ginger_costello Erotik-Sternchen Ginger Costello

MG RTL D / Max Kohr Bert Wollersheim bei "Das Sommerhaus der Stars!

