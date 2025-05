Plastikpuppe? Ginger Costello hat Bock auf Survival-Formate

Reality-TV-Star Ginger Costello hat große Pläne für die Zukunft. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Ex-Frau von Bert Wollersheim (74) bei der Premiere von Kampf der Realitystars Staffel sechs, dass sie schon mehrfach beim Casting für die Show war – bislang jedoch ohne Erfolg. "Natürlich würde ich super gerne bei 'Kampf der Realitystars' teilnehmen. Ich war auch schon dreimal beim engeren Casting. Leider hat es noch nicht gereicht", erzählt Ginger. Dennoch gibt sie die Hoffnung nicht auf und hofft, vielleicht im nächsten Jahr dabei zu sein. Doch die Reality-Dame denkt schon weiter und hat Lust auf ein ganz anderes Abenteuer: ein echtes Survival-Format.

Die 38-Jährige will sich ihren Fans in einem ganz neuen Licht präsentieren: "Die meisten denken, ich bin so eine Plastikpuppe und dass ich sowas nicht kann. Aber ich würde es gerne mal den Leuten zeigen." Das Dschungelcamp reize sie dabei aber nicht: "Dschungelcamp ist doch für kleine Kinder. 7 vs. Wild, so was zum Beispiel." Am liebsten wäre ihr dabei eine tropische Insel, denn Kälte mag Ginger überhaupt nicht: "Irgendwo auf einer einsamen Insel, wo man den ganzen Tag bräunen kann."

Ginger wurde vor allem durch ihre Beziehung zu Rotlicht-Legende Bert bekannt. Gemeinsam galten sie lange als eines der schillerndsten Paare der Reality-Welt – bis Anfang des Jahres überraschend das Liebes-Aus folgte. Doch von Rosenkrieg keine Spur: Kürzlich zeigten sich die beiden sogar wieder gemeinsam auf dem roten Teppich. Jetzt will sich Ginger als eigenständige TV-Persönlichkeit neu positionieren – und mit dem Image der oberflächlichen "Plastikpuppe" endgültig Schluss machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello, November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Anzeige Anzeige