Die Musik-Szene steht unter Schock: Kyle Yorlets, Sänger der Band Carverton, hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Der 24-jährige Künstler war gerade mit seiner Band auf Erfolgskurs und absolvierte sein Studium an der Belmont Universität. Doch vor wenigen Tagen ereigneten sich schreckliche Szenen vor seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Kyle wurde von fünf Teenagern ausgeraubt und brutal erschossen!

Dies berichtete People erst kürzlich. Das schreckliche Ereignis habe sich demnach am Donnerstag vor dem Haus des Sängers zugetragen. Polizeiberichten zufolge überfielen Kyle drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren. "Die Jugendlichen verlangten von Yorlets sein Portemonnaie und die Schlüssel für seinen Pkw", hieß es in einer Pressemitteilung. Nachdem der 24-Jährige aber nicht kooperieren wollte, gehe man davon aus, dass er von einem der Teenager erschossen wurde. Mit letzter Kraft versuchte er noch, sich verwundet in seine Wohnung zu retten, verstarb dort aber und wurde wenig später von einem Mitbewohner gefunden.

Auf Instagram meldeten sich vor wenigen Stunden auch seine Band-Kollegen zu Wort. "Wir haben einen Bruder, einen besten Freund und ein Bandmitglied verloren. Wir stehen immer noch unter Schock und müssen das alles erst einmal begreifen", heißt es auf der Insta-Seite der Gruppe.

Instagram / carvertonband Kyle Yorlets mit einem Band-Kollegen

Instagram / kyleyorlets Kyle Yorlets, Musiker

Instagram / kyleyorlets Kyle Yorlets (2. v.l.) mit seiner Band



