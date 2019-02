Die Sat.1-Moderatorin Simone Panteleit hat einen ziemlichen Schock zu verdauen! Aktuell macht das sonst so fleißige TV-Gesicht Urlaub im sonnigen Italien. Die Fans der Sendung "Endlich Feierabend!", bei der auch Simone gelegentlich dabei ist, müssen daher momentan ohne sie auskommen. Doch ausgerechnet die erholsame Zeit wurde nun von einem unschönen Ereignis erschüttert: Simone hatte einen Autounfall – und sogar der Krankenwagen musste anrücken!

Auf Instagram teilte die 42-Jährige ein schockierendes Foto ihres völlig demolierten Wagens: Von der Motorhaube ist praktisch nichts mehr übrig geblieben! Auch ein weiteres Bild, auf dem zu sehen ist, wie Simone in einem Krankenwagen liegt, stimmte ihre Follower besorgt. Darunter erklärte die Sprecherin, was genau passiert ist: "Wir haben an einem Stoppschild gestanden. Ein älterer Mann ist in seinem Auto mit ca. 70 km/h von rechts, er ist am Steuer wohl kurz eingenickt, von seiner Spur abgekommen und hat uns vorne an der Beifahrerseite gerammt", erzählte sie vom Unfallhergang.

Passiert ist zum Glück niemandem etwas, wie Simone außerdem berichtete. "Ich bin durchgecheckt worden im Krankenwagen, es war alles okay", konnte sie ihre Fans beruhigen. "Ich habe durch das Aufgehen des Airbags einen ordentlichen Schlag aufs Ohr bekommen und kurzzeitig nichts gehört, knabbere immer noch sehr am Schock, aber sonst geht's allen gut. Es hat sich niemand verletzt." Das Auto hatte der Sat.1-Star gemietet.

Instagram / simone.panteleit Der Unfallwagen von Moderatorin Simone Panteleit

Anzeige

Instagram / simone.panteleit Simone Panteleit im Krankenwagen

Anzeige

Getty Images Simone Panteleit, Sat.1-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de