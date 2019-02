Süße Nachrichten von Doug Reinhardt (33) und Mia Irons! Die werdenden Eltern schmissen am Wochenende eine bunte Party. Anlass war die Verkündung des Geschlechts der eineiigen Zwillinge, die die beiden erwarten. Dougs Mutter Kelly Roberts und seine Schwester Casey Beau Brown luden dazu Freunde und Familie des Paares zu sich nach Newport Beach ein, um gemeinsam zu feiern. Auf Social Media teilten der The Hills-Star, der gerade in einer Scheidung steckt, und seine Liebste Videos der Party. Dabei verrieten sie auch das Geschlecht des Nachwuchses: Es werden zwei Jungs!

In einem herzerwärmenden Instagram-Mitschnitt der Feierlichkeit sind Doug und Mia zu sehen, wie sie zwei riesige Luftballons halten: der eine rosa, der andere blau. Doch erst das Konfetti, das aus beiden herausflattert, sobald sie die Ballons zum Platzen gebracht haben, soll verraten, welches Geschlecht die Zwillinge haben. Als ein blauer Konfettiregen aus beiden Ballons fällt, springt der werdende Vater Doug vor lauter Freude in die Luft – und kann sich kaum zurückhalten. Die Freude der Familie für das Paar ist hörbar groß.

Neben dem Video von der Baby-Party postete Mia auch einen Clip von dem Moment, als das Paar herausfand, dass sie Eltern werden. Das war nur ein paar Wochen, nachdem ihr Sohn aus einer früheren Beziehung dem Weihnachtsmann seinen größten Wunsch verraten hatte: einen Bruder.

Instagram / mia.keana Doug Reinhardt und Mia Irons auf einer Hochzeit in Cabo San Lucas

Instagram / mia.keana Doug Reinhardt und Mia Irons auf ihrer Babyparty

Instagram / dougreinhardt Doug Reinhardt und Mia Irons in Sydney

